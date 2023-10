Tuttosport – Se resta Garcia, arriverà un nuovo DS. La situazione

Secondo Tuttosport, in caso di non esonero di Rudi Garcia si parla di un possibile cambio per il ruolo di DS, attualmente occupato da Mauro Meluso.

Se poi De Laurentiis non volesse rischiare scompensi nell’assetto tecnico, potrebbe decidere di affidare Garcia e lo spogliatoio a un DS di provata esperienza e capacità”. Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport sulla possibilità di vedere un nuovo direttore sportivo al Napoli. I nomi interessati sono Frederic Massara, Gianluca Petrachi e Igli Tare.