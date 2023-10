Il Mattino – De Laurentiis può piombare a Castel Volturno agli allenamenti di Garcia come accadde con Spalletti

Aurelio De Laurentiis può oggi piombare a Castel Volturno per seguire l’allenamento pomeridiano di Rudi Garcia, in quella che può essere considerata una forma di commissariamento. Questo sulla falsa riga di quanto accaduto nel maggio del 2022 con Luciano Spalletti, quando il patron rimanè per tre giorni ad assistere alle sessioni di allenamento del tecnico toscano. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino. Dalla sua parte, l’allenatore francese si sentiva molto legato al presidente, come riportato. Le parole del patron lo mettono in forte imbarazzo al cospetto della squadra.