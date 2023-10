Repubblica – Supercoppa, c’è una possibilità per cui quest’anno non venga svolta in Arabia. I dettagli

Aurelio De Laurentiis, nel suo ultimo intervento alla Luiss, ha sollevato la possibilità di non voler disputare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, vista la situazione in cui è coinvolto il paese. Tuttavia, c’è la possibilità che la competizione si possa svolgere in Italia, come riportato da La Repubblica. Nell’accordo con gli arabi infatti, è previsto che 2 delle 6 edizioni accordate con i sauditi si svolgano in Italia. L’attuale accordo prevede che le prime due edizioni si svolgano in Arabia, le successive 2 nel Bel Paese per poi tornare nel paese arabo. Secondo quanto riportato, il Napoli potrebbe chiedere alla Lega di modificare quest’alternanza, senza compromettere l’intesa.