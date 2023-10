Sky – Conte-Napoli, contatti ancora avanti. Intanto De Laurentiis è a Roma

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sull’emittente satellitare a proposito della situazione legata ad un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

“Antonio Conte ha lasciato aperto uno spiraglio nel quale De Laurentiis sta cercando di infilarsi. Le parti continuano a sentirsi, non c’è un’apertura ma nemmeno una chiusura. Ha parlato di voler stare con la famiglia, ma è ovvio che la piazza Napoli può stimolarlo. Quel che è certo è che la posizione di Rudi Garcia è più debole dopo le dichiarazioni del presidente di ieri. In questo momento lui si trova a Roma, mentre il tecnico sta facendo ritorno a Castel Volturno per poi dirigere l’allenamento. Ad ora è innegabile che sulla figura dell’allenatore ci sia una forte riflessione. L’unica opzione spendibile e valutata da De Laurentiis è quella di Conte. Altri profili come Tudor o Mazzarri non risultano”.