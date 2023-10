Malfitano: “Conte? Sembra che non veda l’ora di tornare ad allenare”

Salvatore Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Se la situazione è questa non ha senso continuare con Garcia. Conte? Ci sono le condizioni per arrivarci, è fermo da diversi mesi ed in estate non ha avuto alcuna chiamata che l’avesse convinto. Le pretese economiche dell’allenatore sono un po’ impegnative per il Napoli che ha un tetto ingaggio di circa 3 mln. Però c’è la sensazione che Conte non veda l’ora di tornare ad allenare. Allenare in Italia può dargli stimoli maggiori che allenare in Inghilterra e potrebbe anche decidere di abbassare le richieste. Dimissioni di Garcia? Difficile”.