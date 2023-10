Napoli, Garcia dirige la ripresa degli allenamenti: undici assenti

il futuro dell’allenatore francese rimane ancora in bilico, ma oggi dirigerà regolarmente gli allenamenti al Konami Training Center a Castel Volturno in vista del match in trasferta al Bentegodi contro il Verona. secondo il Corriere Dello Sport Garcia dovrà fare a meno di undici giocatori, convocati dalle rispettive nazionali. Indisponibili Di Lorenzo, Meret e Raspadori (convocati dall’Italia), Elmas (Macedonia), Lobotka (Slovacchia), Lindstrom (Danimarca), Ostigard (Norvegia), Zielinski (Polonia), Osimhen (Nigeria), Kvaratskhelia (Georgia) e Cajuste (Svezia).