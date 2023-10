Repubblica – Garcia non sarà più l’allenatore del Napoli. De Laurentiis ha una proposta

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito del possibile esonero di Rudi Garcia. Secondo quanto riportato dalla testata, il tecnico francese non sarà più l’allenatore del Napoli: questione di ore o al massimo di giorni. Oggi, il presidente Aurelio De Laurentiis proporrà la rescissione consensuale all’allenatore, come via alternativa all’esonero. L’idea del patron è quella di non dover pagare a vuoto per un allenatore e così poi dirottarsi su un nuovo profilo. Mentre per Garcia l’ipotesi dell’esonero potrebbe essere la spallata definitiva alla sua carriera, per cui evitarlo potrebbe far comodo. Meno probabile l’ipotesi delle dimissioni.