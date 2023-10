ULTIM’ORA – Pedullà: “Apertura totale di Conte! La palla passa a De Laurentiis!”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del futuro di Rudi Garcia e di Antonio Conte, primo nome per sostituirlo al Napoli in caso di esonero. Ecco cosa ha dichiarato:

“Garcia? Per me per riparare il danno deve portare solo Antonio Conte a Napoli: tutti gli altri allenatori sarebbero dei riempitivi. Se non riuscisse a prendere Conte, dovrebbe cambiare uguale, dopo le dichiarazioni di oggi su Garcia. Dopo le parole di oggi è stato ufficiosamente esonerato, farlo tornare domani e farlo allenare da sfiduciato non ha senso. Situazione Conte? Ha voglia di tornare, anche in corsa nonostante non sia il suo forte, ma il problema è di carattere economico: De Laurentiis non può aspettare novembre per gli effetti del Decreto Crescita. Deve farla subito l’operazione. Oggi ti costa almeno 8 milioni netti, mi tengo basso, se ti vuole fare uno sconto; per un contratto di 3 anni che di solito fa Antonio Conte, sono 24 milioni, quasi 50 lordi. Ha poi uno staff importante che guadagna tanto. Cristian Stellini come vice? Penso di sì, l’ha seguito anche al Tottenham. E poi questi contratti devono uscire dalle tenaglie: Conte non accetterebbe tutte le penali e clausole che De Laurentiis inserisce nei contratti degli allenatori. Con clausole, penali e diritti d’immagine la trattativa dura 27 giorni. Ma poiché vi dico che c’è la disponibilità totale di Conte, De Laurentiis deve fare un passo indietro su questi cavilli contrattuali. Mi fermo dicendo che se non puoi fare quest’operazione subito, De Laurentiis deve fare comunque un’altra operazione: devi cambiare a prescindere, Rudi Garcia non ha la fiducia di giocatori e società”.