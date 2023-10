CdS – Conte unico profilo per il dopo Garcia. De Laurentiis lo approcciò già a maggio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito della suggestione Antonio Conte per la panchina partenopea. Secondo quanto riportato, l’allenatore salentino è considerato l’unico profilo per il dopo Garcia. Il primo pensiero per l’allenatore reduce dall’esperienza al Tottenham era arrivato già a maggio, poi non se n’è fatto più niente. Al momento la trattativa c’è, però Aurelio De Laurentiis, che comunque è pronto ad investire in lui, chiede un punto di incontro sulla durata del contratto e sull’ingaggio.