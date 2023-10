Napoli, non solo Conte: anche Lopetegui tra i nomi del post Garcia

Antonio Conte è in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis, ma i nomi per l’eventuale sostituzione di Rudi Garcia non si fermano all’ex ct della nazionale italiana. Quello di Igor Tudor è un profilo vagliato, ma dalla Spagna fanno sapere che ci sarebbe anche il nome di Julen Lopetegui tra quelli che potrebbero fare al caso del club azzurro in corsa.

Secondo quanto riportato dalla piattaforma di mercato Relevo, infatti, l’ex ct spagnolo, ma anche allenatore di Real Madrid, Sevilla e Wolverhampton starebbe aspettando il progetto migliore, con la Premier League assolutamente in cima agli obiettivi ma con l’opzione Napoli a stuzzicare lo spagnolo. La decisione resterà in mano a De Laurentiis, che nelle prossime ore dovrà sciogliere ogni dubbio relativo al futuro della panchina del suo club.