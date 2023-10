Prima pagina – CdS: “Caos Napoli”

Rudi Garcia è in bilico. Gli ultimi giorni sono stati quelli più concitati per la panchina azzurra. I partenopei hanno accarezzato il sogno Conte. L’ex allenatore di Juve e Inter, sebbene ne sia rimasto lusingato, ha preferito chiudere le porte al Napoli per restare accanto alla famiglia. “Caos Napoli”, si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. Il flop spiazza Aurelio costretto a confermare Garcia. Infine, il catenaccio: “Conte Rifiuta, DeLa si appella alla squadra”. Il post di Antonio gela le speranze: “Mi godo la mia famiglia”. Il presidente chiama i leader e chiede aiuto.