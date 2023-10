Radio Marte – Conte ha detto no, fiducia a tempo per Garcia. De Laurentiis atteso a Castel Volturno

Nessun ribaltone in panchina. Antonio Conte ha detto no, i contatti con il Napoli non sono decollati e l’ex allenatore del Tottenham ha preferito aspettare altre opportunità. Il club azzurro, al momento, non ha un’alternativa e confermerà Rudi Garcia che proverà a risollevare la squadra contro Verona, Union Berlino e Milan. Il presidente De Laurentiis è atteso a Castel Volturno e potrebbe seguire da vicino il lavoro del gruppo fino al match contro l’Hellas del 21 ottobre. A riferirlo è Radio Marte.