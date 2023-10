De Paola: “Garcia è di fatto esonerato, ma la presidenza… Conte? Non so come reggerà l’impatto con AdL”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della situazione in casa Napoli. Queste le sue parole.

“Garcia? Di fatto è esonerato. È il risultato dell’invadenza di questa presidenza, che può campare di rendita per lo Scudetto ma nella gestione dei suoi uomini non va. Ora che garanzia può avere Conte? Il presidente ha detto che non è stato vicino a Garcia, ma perché, doveva controllarlo? Vuole insegnare tutto a tutto ed è un suo limite. Vuole essere l’uomo che decide tutto, quindi anche con tante contraddizioni. Sceglie Conte? Va bene, non so come il tecnico possa reggere l’impatto col presidente”.