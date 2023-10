Per il Napoli la prima scelta rimane Conte per svoltare la stagione degli azzurri, con Rudi Garcia sempre più in bilico.

Tuttavia circolano i nomi di alcune le alternative come l’ex Marsiglia Igor Tudor. Secondo quanto riportato dal “Corriere Dello Sport” un altra opzione sarebbe lo Spagnolo Julien Lopetegui, liberato in estate dal Wolverhampton, in passato, ha occupato panchine prestigiose come il Real Madrid, Siviglia e la nazionale spagnola.