De Maggio: “Garcia chiede tempo, fissata una deadline”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Nelle dichiarazioni di De Laurentiis si capisce che il presidente sia attendista. A noi dopo il vertice di ieri risulta che Garcia sia convinto di poter rimettere in piedi la squadra, è convinto che il suo lavoro porti risultati e ha chiesto del tempo. Sarebbe stata fissata una deadline, il 12 novembre: non le prossime tre partite con Verona, Union Berlino e Milan, ma anche Salernitana, Union Berlino ed Empoli. Poi ci sarà anche la sosta di novembre ed eventualmente ci sarebbe l’opzione di prendere Antonio Conte che garantirebbe anche l’opzione Decreto Crescita con sgravi fiscali. Le parole di De Laurentiis sono tranchant, per dirla alla francese. Ci tengo a dire una cosa: tutti i collaboratori più stretti di Conte non rilasciano dichiarazioni”.