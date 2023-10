Brambati: “Conte al Napoli? Ci siamo sentiti ieri. ADL stavolta farebbe un’ottima scelta”

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte, l’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha svelato un retroscena interessante sull’eventuale approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

“Io e Conte siamo amici e ci siamo scambiati dei messaggi in questi giorni, ma rispetto troppo la persona ed il suo lavoro per entrare nel dettaglio di certi temi delicati, quindi non gli ho chiesto cosa stia succedendo. Quello che posso dirvi è che, con Antonio Conte, il Napoli recupererebbe in classifica e vincerebbe il quarto scudetto. Con lui stavolta De Laurentiis farebbe un’ottima scelta e cancellerebbe quella, sbagliatissima, fatta con Garcia“.

Secondo il procuratore, Antonio Conte è il profilo adatto per il Napoli, e non solo per le sue doti come tecnico: “Con Conte, il Napoli risolverebbe davvero tantissimi problemi, perché Antonio ti dà anche delle linee guida da seguire sul mercato. Non avresti più bisogno di un direttore sportivo o, meglio, servirebbe solo un ‘braccio’, mentre la mente sarebbe Antonio. Prendere un allenatore simile, oggi, vuol dire ingaggiare una persona che a 360 fa parte della società“.