Garcia sembra spiegare che Lindstrom è arrivato in squadra in ritardo insieme a Natan, rendendo difficile il loro inserimento. Sottolinea che la squadra gioca in modo diverso rispetto all’Eintracht, e che il danese sta cercando di adattarsi agli schemi di gioco. Garcia riconosce che Lindstrom ha bisogno di tempo per adattarsi e migliorare il suo rendimento, ma è ottimista sul fatto che possa contribuire alla squadra in diversi ruoli.