Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per la trasferta di Napoli di domani sera. L’allenatore viola dice che i suoi ragazzi rispettano tantissimo il club campione d’Italia, ma che hanno lavorato tanto per dargli filo da torcere. Queste le sue parole: “Rispettiamo tantissimo il Napoli, ma noi dobbiamo andare lì e giocare per dargli filo da torcere. Abbiamo lavorato tanto per questo”.