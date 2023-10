Elkann: “Cento anni che la mia famiglia è legata alla Juve: vi spiego perché questo è l’anno zero”

Al margine di un evento al Cern di Ginevra, John Elkann è stato intervistato. Tra i vari argomenti affrontati, c’è la Juventus, squadra che è legata alla famiglia Agnelli da ormai 100 anni. Era il 24 luglio 2023 la prima volta che la famiglia acquistò la società calcistica. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La stagione 2023-24 celebra il legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus e che la Juventus ha con la mia famiglia ed è anche un anno zero. È un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali.

Il lavoro che è in atto e la solidità che questo aumento di capitale dà permette alla Juventus di progettare un futuro che è un futuro forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte in campo lo è anche fuori dal campo”.