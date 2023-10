Il Mattino – Osimhen, l’ottimismo di ADL è finto: il motivo

Il Mattino prevede uno scenario davvero pessimista per quanto riguarda il caso Osimhen. TikTok gate, mancato rinnovo, post su X dell’agente Roberto Calenda fanno da contraltare alle dichiarazioni ottimiste di ADL e alla storia su Instagram di Osimhen in difesa dei tifosi del Napoli. Nel mezzo, Il Mattino commenta una situazione in standby. Le bozze del contratto da 12 milioni non sono pronte e Osimhen non vuole firmare. Il lungo tira e molla potrebbe portare alle conseguenze dannose per entrambi. Retromarcia da nessuna parte: né dal Napoli, né dall’agente Calenda con post riconciliatori.