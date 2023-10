Antonio Careca, storico attaccante brasiliano del Napoli, compie oggi 63 anni. Arrivato dal San Paolo nel 1987, nel corso delle sue 7 stagioni all’ombra del Vesuvio, è entrato nel cuore dei tifosi partenopei siglando ben 96 gol in 221 presente. Con la maglia azzurra ha vinto in totale uno scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Per l’occasione, la Ssc Napoli lo ha omaggiato su Twitter, porgendogli i suoi auguri. “Auguri a una leggenda azzurra: Antonio Careca!”

Auguri a una leggenda azzurra: Antonio Careca! 🎂



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3QDFEvUUnj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2023