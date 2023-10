Tuttosport – Napoli, con la Fiorentina tocca a Lindstrom? Il punto

E’ tempo di Napoli-Fiorentina. Domenica alle 20:45 al Diego Armando Maradona gli azzurri saranno impegnati nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A. A Castel Volturno Rudi Garcia prepara i suoi e cerca di capire la formazione più giusta anche in virtù degli impegni degli ultimi giorni: parola d’ordine, dosare le forze. Il turn over quindi è quasi obbligato. A parte Meret, ci sono Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Osimhen e Anguissa che hanno giocato tutte e 9 le partite. Niente panchina per loro, perché trattasi degli azzurri senza dei quali la squadra non gira allo stesso modo. Domenica potrebbe segnare l’esordio di Linstrom da titolare al Maradona, dopo la trasferta a Lecce. Lo scrive Tuttosport nella sua edizione odierna.