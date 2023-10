Agostinelli: “Sono sicuro che Mario Rui giocherà, vi spiego”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo al Napoli e a Garcia. Ecco cosa ne pensa della staffetta Olivera-Mario Rui:

“Penso che un allenatore, quando ha una rosa come ce l’ha il Napoli, può fare certi cambi. Forse Olivera serve più quando c’è da attaccare mentre Mario Rui è più bravo in fase difensiva. La guarda dal punto di vista tattico. Mario Rui non va dimenticato, è un ottimo giocatore e sono contento che nell’ultimo anno anche i più scettici si sono ricreduti su di lui”.