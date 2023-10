Napoli-Real Madrid, ecco l’esito del sopralluogo allo stadio Maradona dopo il terremoto

Dopo il sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile allo Stadio Diego Armando Maradona non sono stati rilevati danni alla struttura: Napoli-Real Madrid si giocherà.

Una notte movimentata prima del fischio d’inizio del match tra Napoli e Real Madrid. Forte spavento avvertito ieri sera a Napoli alle ore 22.08 per la scossa di magnitudo 4.0.



Il Comune di Napoli spiega in una nota che non sono emerse criticità; inoltre, l’assessore alle infrastrutture Mobilità e protezione civile del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: “C’è stato un sopralluogo allo stadio Maradona e si è potuto verificare che non si è creata neanche una crepa, dopo il terremoto di ieri sera. Il timore d’una crisi di panico, nel caso di nuove manifestazioni sismiche, va scongiurato con l’organizzazione il rispetto delle regole: chiedo ai tifosi di mantenere libere le scale, anche nelle curve“.

È intervenuto anche il sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi: “Lo stadio dal punto di vista strutturale non ha nulla, così come noi ci aspettavamo viste le sue caratteristiche strutturali. Ricordo che nel terremoto dell’80 l’impianto non ebbe alcun danno e che quando la gente fa il tifo sicuramente le oscillazioni sono più grandi di quelle legate alle scosse di bradisismo“.

Poi aggiunge: “Noi stiamo facendo di tutto dal punto di vista sia tecnico che procedurale per garantire la massima sicurezza e l’allarmismo non aiuta. Ci vuole grande responsabilità anche nella gestione delle informazioni“.

Anche gli Ultras del Napoli 1972, attraverso un post pubblicato sui social, lanciano un appello: “Ai ragazzi che si apprestano a popolare lo stadio, ci auguriamo che eventuali vibrazioni stasera siano dettate unicamente dalla rete gonfiata dalle nostre azzurre casacche, ma chiediamo di gestire il panico eventualmente ci sia un allarme vero o falso di altro tipo. Il nostro stadio è un luogo sicuro ha subito ben altri mercalli…nel tempo misurati con orgoglio ed erano per lo più di origine gioiosa. Il panico è l’unico pericolo che può causare danni specie in presenza di molti bambini. Invitiamo a lasciare le scale libere come da protocollo e di non avere problemi legati ad altre situazioni“.