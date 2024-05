Malfitano: Stagione deludente? Al 70% è colpa dei giocatori.

Mimmo Malfitano ha rilasciato un intervista a Tele A dove ha ribadito la propria convinzione sulla stagione deludente del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Dall’inizio della stagione dico che per il 70% è colpa dei giocatori e l’altro 30% se lo dividono società, allenatori e staff. Calzona ha voluto chiarire in conferenza stampa quanto sta succedendo, anche perché la critica non ha raccontato esattamente ciò che è successo dal suo arrivo. Lui pensava realmente di poter incidere, come aveva fatto anche da secondo a Napoli, ma non ha avuto la risposta che voleva dalla squadra. Per questo lui ha voluto chiarire in conferenza: quello che ha detto, distribuendo le responsabilità, mi trova perfettamente d’accordo”.