Del Genio: “Anguissa è tornato a giocare bene perchè il Napoli ora è con i reparti vicini”

Paolo Del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato degli azzurri nel corso di Il Napoli a Telecapri: “Il Napoli è tornato a giocare con i reparti vicini. Quando i reparti sono lontani, alcuni vanno in difficoltà, come Anguissa che correndo all’indietro perde la posizione. Non era un problema di condizione perchè le prime due le ha giocate bene. In una squadra lunga si perde mentre in una corta e compatta, lui ha il dribbling, passaggio nello stretto e grande fisicità per vincere i duelli”.