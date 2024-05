Marangon: Nessuno parla di Sarri per il futuro del Napoli

Luciano Marangon ex calciatore del Napoli ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio Marte dove ha parlato del futuro del Napoli e della questione allenatore. Ecco le sue dichiarazioni: “Se il presidente vuole essere la primadonna come sempre avrà difficoltà con qualsiasi allenatore decida di assumere. Conte se non ha garanzie firmate che avrà il potere assoluto sull’area tecnica sarà difficile che accetti. Per questo è un bel rebus capire chi sarà il prescelto, perché non è facile interpretare le decisioni di De Laurentiis. Lo abbiamo capito tutti come è fatto, come del resto è stato chiaro che Spalletti non è rimasto a difendere lo scudetto innanzitutto per colpa del presidente. Nessuno invece, per il futuro, parla di Sarri: è un allenatore capace, abituato a non avere tutti fenomeni in squadra, chissà che non sia lui il nuovo tecnico del Napoli“.