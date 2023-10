Gazzetta, Napoli-Real Madrid: sold out al Maradona, ma non ci sarà record d’incasso

Domani, in occasione del big match di Champions League tra Napoli e Real Madrid, lo stadio Diego Armando Maradona registrerà il sold out.

Nonostante il tutto esaurito, però, non ci sarà il record d’incasso che risale proprio all’ultimo precedente contro Los Blancos nel 2017.

Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Per la prima volta in questa stagione il Maradona registra il tutto esaurito, già da qualche giorno tutti i 55mila biglietti disponibili per la gara contro il Real Madrid, la prima casalinga in Champions per i Campioni d’Italia, sono stati venduti. La politica del club, che ha favorito la fidelizzazione di ventimila abbonati, fa sì che nonostante il sold out non sarà battuto il record d’incasso di 4,4 milioni che risale proprio all’ultimo Napoli-Real, quello del marzo 2017″.