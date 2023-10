CdM, Napoli-Real Madrid: la probabile formazione di Carlo Ancelotti

Domani, alle ore 21:00, il Napoli affronterà al Maradona il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in occasione del secondo appuntamento azzurro in Champions League.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno pone l’accento sulla probabile formazione dei Blancos.

In difesa, Nacho potrebbe partire titolare al posto di Alaba, fuori contro il Girona per il fastidio muscolare che l’ha costretto alla sostituzione mercoledì contro Las Palmas. Altro cambio potrebbe riguardare il terzino sinistro: Mendy al posto dell’adattato Camavinga. A centrocampo Modric è pronto a prendere il posto di Tchouameni, mentre in attacco torna Vinicius Junior.