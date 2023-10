Alessandro Canovi, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della questione Victor Osimhen.

Questo quanto dichiarato: “Caso Osimhen-Napoli inciderà sul futuro? Bisogna stare dentro per dire le cose. Dare giudizi non è facile. Sicuramente è un giocatore fondamentale per questo Napoli. Mi auguro che si trovi subito unità d’intenti“.