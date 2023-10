Gazzetta – Caso Osimhen: il nigeriano avrebbe preferito un chiarimento con la società

Continua a far discutere il caso Victor Osimhen e i video pubblicati dal Napoli su TikTok.

Ieri il nigeriano ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui difendeva il suo rapporto con la città ma non con la società, con la quale l’attaccante non ha avuto modo di confrontarsi in maniera più approfondita.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Non delle vere e proprie scuse, ma Victor in campo continua a dare risposte eccellenti, anche se questa storia non l’ha proprio capita e avrebbe preferito un chiarimento più profondo che non c’è stato“.