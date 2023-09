Si sono concluse le sfide di Bundesliga delle 15.30, e in campo è sceso anche l’Union Berlino di Bonucci, che contro l’Heidenheim è uscito sconfitto. Per la squadra tedesca, che ha perso per 1-0 e che si trova nel girone di Champions con il Napoli si tratta della quarta sconfitta in fila, a soli 3 giorni dalla sfida con il Braga.