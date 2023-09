Del Genio: “Garcia bravo a lavorare su sé stesso e i suoi giocatori. Ammetto di essermi preoccupato del trend della squadra”

Il giornalista Paolo Del Genio al termine della sfida del Napoli, che ha battuto per 0-4 il Lecce al Via del Mare. Il giornalista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato della conferenza stampa di Rudi Garcia, parlando della preoccupazione avuta inizialmente. Queste le sue parole: “Garcia è stato bravo a lavorare sia su sé stesso che con la squadra. Non lo vuole ammettere pubblicamente, fa niente di questo, l’importante è che si vada avanti con questa intesa tra squadra e allenatore. Ammetto di esseri preoccupato, ma la preoccupazione era forte anche da parte di Garcia e ad Adl, ma alla fine ci sta perché capita a tanti. C’era tanta agitazione, ma quei momenti difficili hanno portato ad una reazione ed è quindi tornato a fare spettacolo”.