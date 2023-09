Ennesimo infortunio in casa Real Madrid. Al 41′ della sfida di Liga contro il Las Palmas, Alaba ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. Resta quindi in dubbio per la sfida contro il Napoli tra 5 giorni e se non dovesse farcela, Carlo Ancelotti dovrà schierare una difesa inedita con Rudiger e Nacho centrali. Tornato a disposizione invece Vinicius Jr che sarà regolarmente della partita dopo essere stato fermo ai box per un mese.