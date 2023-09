Opta – Gol e assist per Kvaratskhelia. Il georgiano condivide un primato con Messi

Khvicha Kvaratskhelia è tornato al gol in Napoli-Udinese. Non solo, ha anche fornito l’assist per il 4-1 di Giovanni Simeone. La combo gol-assist non è certamente una novità per lui, anzi, in questo condivide un primato con Lionel Messi. Dall’inizio della scorsa stagione infatti, il georgiano è insieme al fuoriclasse argentino il calciatore che in più partite ha messo a referto gol e assist nella stessa partita nei big 5 campionati europei: ben 6. Il dato è stato riportato da Opta. “Dall’inizio della scorsa stagione, Khvicha Kvaratskhelia è riuscito sei volte a segnare e fornire assist nella stessa partita: un primato condiviso con Lionel Messi nel periodo nei big 5 campionati europei – seguono Neymar e Openda a quota 5. Multitasking”.

