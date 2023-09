Ugolini: “Osimhen non segna da tre partite ma ci mette sempre tutto”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della situazione Osimhen: “Gli manca il gol da 3 partite ed è al di sotto delle sue medie in campionato ma anche con il Bologna ha dimostrato di avere voglia e questo è un dato incoraggiante. In questo inizio di stagione c’è anche tanta sfortuna per il Napoli tra pali, traverse, rigori sbagliati al di là di un gioco non propriamente brillante. Episodi come quelli di Victor ne abbiamo visti e vanno interpretati con la voglia di dare sempre il 100% in campo. In estate i è parlato tanto di contratto ma a lui non taccano queste cose, vuole vincere e segnare. Resta sbagliato il suggerimento tattico ma ora si sono chiariti”.