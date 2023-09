TOP: Il capitano azzurro è un vero e proprio trascinatore per i partenopei, giocatore di spessore mondiale. In questo momento è tra le pocge certezze del Napoli.

Flop: Anguissa ancora male, lento, macchinoso, poco incisivo, il camerunense non gioca bene per niente. Inizio difficile per il centrocampista azzurro, speriamo ritorni presto ai suoi livelli.