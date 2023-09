Pagelle Braga-Napoli: Vittoria sofferta per gli azzurri di Garcia

Il Napoli esordisce in Champions in Portogallo contro il Braga vincendo 2-1 una partita soffertissima.

Meret: Il portiere italiano è poco impegnato dai portoghesi, rischia di perdere gol in modo sfortunato grazie all’intervento difensivo di Ostigard. Non può fare nulla sul gol del Braga. 6

Di Lorenzo: C’è poco da dire è il migliore dei suoi, gol fondamentale. Il capitano è in questo momento insieme ad Osimhen cruciale. 7

Rrahmani: Dura meno di 15 minuti la partita del kosovaro, sostituito poi da Ostigard. SV (Ostigard: Il norvegese ci mette poco per entrare negli schemi della partita, in area è sempre una minaccia. Pessimo sull’ultima occasione di gara che fa scendere il voto finale. 5,5

Jesus: Gara non buonissima del brasiliano che è ancora una volta impegnato titolare da Mister Garcia. 5,5

Olivera: Mati fa una partita tutto sommato discreta, ma non è completamente lucido su alcune circostanze ed è poco incisivo in fase offensiva. 6

Lobotka: Lo slovacco continua a non essere al centro del gioco come con Spalletti, ma lotta, smista palloni e cerca sempre la giocata più pulita. 6

Anguissa: E’ il peggiore del Napoli, lento, macchinoso, ricorda il peggior Bakayoko, non è in forma e si vede. 5

Zielinski: Il centrocampista polacco non è brillante come nelle uscite precedenti, ma in questo momento è imprescindibile per gli azzurri. 6,5 (Natan: SV)

Politano: Partita anonima dell’esterno italiano, poco pericoloso e soprattutto poco efficace in fase offensiva. 5,5 (Raspadori: Questa volta entra come ala destra, niente da dire in particolare sul giovane attaccante. 6)

Kvara: Ancora appannato il classe 2001, poco decisivo se non per qualche giocata individuale. 5,5 (Elmas: Entra come esterno sinistro ed entra subito in partita con alcuni passaggi importanti in fase di attacco. 6)

Osimhen: Stesso discorso fatto per Di Lorenzo, il nigeriano fa reparto da solo e sfiora più volte il gol. 6,5 (Simeone: SV)