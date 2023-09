Sabatini: “Garcia deve avere tempo, il Napoli è da scudetto”

Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista al Mattino sul difficile avvio di stagione del Napoli e del suo tecnico Rudi Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Ritengo che sia un’esagerazione. È sconfortante, agli allenatori va dato il tempo di esprimere le proprie conoscenze. Devono conoscere la psicologia vera dei giocatori. Quello che conta è entrare nello spirito del gruppo. Psicologicamente, poi, il Napoli sta accusando anche la marcia trionfale dell’Inter. Il Napoli farà i punti che deve fare: gli azzurri devono competere per lo scudetto. Hanno l’obbligo morale, perché è cucito sulla maglia. Poi potrebbe non vincerlo per qualche punto, ma lo scudetto non si scuce così facilmente dalle maglie azzurre”.