Gazzetta, Braga-Napoli: le probabili scelte di Rudi Garcia. Tre novità in arrivo

Questa sera, alle ore 21:00, il Napoli sfiderà lo Sporting Braga dando inizio al suo percorso in Champions League.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla probabile formazione scelta da Rudi Garcia. Tre dovrebbero essere le novità rispetto al match di campionato contro il Genoa: in porta Meret, seguito dalla linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, il recuperato Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Olivera e Mario Rui, con l’uruguaiano in netto vantaggio. A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco pronto il tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Per quanto riguarda lo Sporting Braga, invece, previsto il 4-2-3-1 con Matheus tra i pali, alle spalle dei difensori Gomez, Fonte, Niakaté, Marin. In mezzo ecco Musrati e Carvalho seguiti da Horta, Pizzi, Bruma e la punta Abel Ruiz.