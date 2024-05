Cds – Maradona quasi vuoto, previsti 43mila spettatori ma c’è stata fuga degli abbonati

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta di un Maradona quasi vuoto nella sfida contro il Bologna. Inizialmente erano previsti 43mila spettatori allo stadio sabato, ma molti abbonati non hanno presenziato e il numero di tifosi azzurri è calato notevolmente: “La fuga degli abbonati dal Maradona è la spiegazione ai tanti vuoti sugli spalti contro il Bologna nonostante i dati incoraggianti della vigilia. Dovevano essere in 42.500 secondo il racconto della prevendita, invece sabato lo stadio era tutt’altro che pieno. In ogni settore, curve comprese, c’erano posti vuoti. A fare la differenza è stata la scelta dei ventiduemila abbonati, molti dei quali hanno scelto di non andare allo stadio e di restare a casa“.