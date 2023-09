Gazzetta – “Garcia, la Champions deve essere la svolta di questo Napoli”

Andrea Masala, giornalista de La Gazzetta, e intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ha dichiarato:

“La Champions è un’occasione che il Napoli deve sfruttare, ha già dimostrate che in Europa ci sa fare. Non è più un debuttante smarrito, ha uno Scudetto vinto con ampio merito alle spalle. L’unica incognita è vedere quale approccio sarà preso con Garcia in panchina, ma la partita di Braga può rappresentare la svolta per lui e per il suo ciclo in azzurro. Al Napoli non va chiesto un altro en plein, dopo quello dello scorso anno. Garcia ha voluto subito modificare questa macchina perfetta, forse un po’ troppo presto. Ci sono ancora tanti big del Napoli che devono riprendere tono, Kvaratskhelia su tutti. E’ ancora giovane, ma noi abbiamo conosciuto ben altro giocatore lo scorso anno. Anche Osimhen è ancora in piena maturazione, quindi bisogna aiutarli un po’ di più. Poi la frusta di Garcia, con le sue parole, lascia i suoi segni. I tifosi ed il Napoli non devono buttare a mare quanto costruito lo scorso anno. La missione di Garcia è questa: non farsi prendere dalla smania di cambiare a tutti i costi, quanto costruito da Spalletti va preservato di base”.