Garcia in conferenza: “Champions altra competizione, vogliamo qualificarci”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa della vigilia di Braga-Napoli, valevole per la prima partita di Champions League. Di seguito le sue parole:

Sul campionato e sulla Champions: “Serie A? Siamo solo quinti, volevamo fare meglio ma è solo l’inizio della stagione, il campionato è ancora lungo, sono 38 giornate. Nella sconfitta abbiamo giocato benissimo un tempo, l’altro no. Nel pareggio bene solo nel secondo tempo. Dobbiamo essere più continui, ma il campionato è il campionato e la Champions è la Champions. Sono solo sei partite, vuol dire che ogni partita conta molto di più rispetto al campionato. Siamo qui per vincere, arriviamo con ambizione, determinazione e fiducia”.

Le parole alla domanda sul presidente: “ADL? L’ho sentito domenica, né più né meno, io sono tranquillo, chiedetelo pure a lui. La squadra deve essere più continua quando gioca, subiamo pochi tiri, ma bisogna restare concentrati per mantenere la porta inviolata. Anche sotto porta si deve fare meglio, creiamo tanto lì davanti”.

Cosa ne pensa sulla coppia d’oro Kvara-Osi: “Osimhen è sempre vicino alla porta, speriamo che domani segni perché ne abbiamo bisogno. Noi crediamo tanto nelle sue potenzialità. Kvara? Per lui è un discorso diverso, viene da un infortunio e ha saltato l’ultima parte di preparazione. Sappiamo che è un giocatore importante e ci affideremo a lui domani per la manovra offensiva. La Champions è la notte delle grandi stelle e Kvara è una di queste”.

Sul Braga: “Il Braga è una squadra con qualità, ma noi siamo qui per vincere. Dobbiamo stare attenti perché hanno una buona rosa, ma noi siamo determinati a portare i 3 punti a casa per iniziare il cammino in Champions al meglio”.

Sull’andamento del Napoli: “Non sono deluso della squadra, ci dobbiamo ancora conoscere meglio. L’unico intoppo è stato con la Lazio, cercheremo di essere continui per portare la vittoria a casa”.

Su Natan: “La sosta ci ha aiutato a recuperarlo dall’infortunio. Il ragazzo sta cercando di essere al meglio della condizione per entrare nelle rotazioni della squadra”.