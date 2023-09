Maran: “Raspadori? Meglio vicino alla porta. Il Napoli favorito insieme alle milanesi”

Rolando Maran, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Al di là della difficoltà con la Macedonia, credo che l’Italia abbia dato contro l’Ucraina una buona risposta, forse ci sta con il nuovo tecnico lo scotto della prima partita, però la prestazione di ieri è stata davvero positiva e tutto sommato l’Italia a Skopje poteva anche vincere. Raspadori? Ha duttilità, anche se secondo me lui rende più da centrale che da esterno, può giocare certamente in questo ruolo, ma a mio avviso il ragazzo è più a suo agio vicino alla porta. Il ko con la Lazio non guasta le ambizioni del Napoli, la prestazione poi non è stata così negativa, è stato un incidente di percorso e ci può anche stare, peraltro la Lazio era partita malissimo ad inizio stagione, sono straconvinto che il Napoli si giocherà le sue carte per lo scudetto e ripartirà da Genova. Non sarà facile sabato, Marassi è sempre un campo ostico. Garcia? Ogni annata è diversa dall’altra, lui farà certamente bene e non si possono fare paragoni con Spalletti, arrivare in una squadra che ha stravinto non è facile ma farà bene. Nei primi tre posti vedo il Napoli e le due milanesi, sono un gradino sopra le altre, poi certo ci sono Juve, Roma, Lazio che hanno un potenziale incredibile”.