Eranio: “Genoa-Napoli sarà una partita particolare. Sull’addio di Spalletti…”

Stefano Eranio, ex Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Spalletti ha lasciato il Napoli per motivi personali, è un ottimo allenatore e credo farà molto bene anche in Nazionale, che comincia a plasmare a sua immagine. Genoa-Napoli sarà una partita molto particolare, gli azzurri dovranno riscattare la sconfitta con la Lazio. Arriveranno molto motivati ma mi aspetto una grande partita dei rossoblu contro i campioni d’Italia. Molto dipenderà da come torneranno i nazionali e se riusciranno a fare una prestazione di livello”.