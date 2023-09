Foschi: “Una sconfitta con la Lazio ci può stare. Il Napoli se la gioca con le milanesi”

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Contro la Lazio ci può stare una sconfitta, ogni gara negativa porta tanti strascichi, il Napoli è una buona squadra con un buon allenatore, l’organico è praticamente lo stesso, bisogna però dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Il Napoli se la gioca con le due milanesi, l’anno scorso ha stradominato per merito suo e demeriti degli avversari, ora c’è più equilibrio ma gli azzurri sono tra i favoriti. Ci vuole molta pazienza, capisco che il calcio a Napoli sia una cosa straordinaria, la società però sta facendo bene e ha mantenuto i big, Garcia è molto bravo: il pubblico non deve mollare, non viva di ricordi e sostenga il gruppo. È la cosa fondamentale per rivincere lo scudetto”.