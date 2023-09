Marotta: “C’è grande equilibrio quest’anno, in 7 a giocarsi lo Scudetto”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW, nel corso della premiazioni al Gentlemen Fair Play a Milano: “Il derby deve essere storico e piacevole, speriamo sia uno spot positivo per il calcio e che sia una bella partita”.

Derby importante per il proseguo della stagione “La griglia delle pretendenti allo Scudetto è la stessa degli ultimi venti-trent’anni. C’è grande equilibrio, ok i 9 punti in tre partite ma non ci possiamo dimenticare di Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta”.