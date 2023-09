Genoa-Napoli poteva essere la gara dell’ex per Ndombele. Il retroscena

Genoa-Napoli poteva essere una gara da ex per Tanguy Ndombele. Il centrocampista del Galatasaray, come rivelato da La Repubblica, è stato contattato dal Grifone negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato, in occasione della sfida Genoa-Fiorentina, era presente in tribuna un emissario del Tottenham. La società ligure ha chiesto Pape Mate Sarr, ma hanno ricevuto risposta che si poteva lavorare sul francese. Così l’Ad dei rossoblù, Andres Blazquez, ha prenotato un volo per Londra per convincerlo. Ma all’ultimo, l’ex Lione ha gelato il Genoa con la seguente frase: “Siete una neopromossa, io voglio fare la Champions”.