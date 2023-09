Ufficiale – Marfella è della Casertana, le sue prime parole in rossoblù

Davide Marfella è un nuovo giocatore della Casertana. L’ex terzo portiere del Napoli dello Scudetto era senza squadra dopo la fine del contratto con gli azzurri e alla fine ha scelto di ripartire dalla squadra Campana. Queste le sue prime parole da nuovo calciatore dei rossoblù: “Questa è una piazza importante, con una società ambiziosa e un progetto molto allettante. E’ stato facile per me dire si, la squadra allestita quest’anno è molto competitiva. Ho tanta esperienze importanti alle spalle come Bari e Napoli dove sono cresciuto con portieri incredibile come Ospina Meret e Sirigu”.