Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato di Raspadori nel suo editoriale per il Corriere dello Sport: “Raspadori ha giocato benissimo da falso nove anche se non è riuscito a trovare la via del goal. Ci ha pensato Frattesi con una doppietta a rimettere in corsa gli azzurri per Euro2024. Raspadori sarà una carta importante per Garcia quest’anno che deve riuscire a valorizzare al massimo perchè è un patrimonio del Napoli e della Nazionale italiana. Spalletti ci ha confermato questo potenziale”.